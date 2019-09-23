موعد حفل جوائز الفيفا The Best 2019

المواطن - محمد سمعه

يُقام اليوم الاثنين حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل في عام 2019، حيث سيُقام الحفل في مدينة ميلانو الإيطالية.

جدير بالذكر أن الفيفا سيقدم جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الرابع على التوالي منفصلًا عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وسيُقام حفل توزيع جوائز الأفضل من الفيفا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت إيطاليا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، ومدافع هولندا وليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2019، الإسباني بيب غوارديولا “مانشستر سيتي”، الألماني يورجن كلوب “ليفربول”، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو “توتنهام هوتسبير”.

وكان سامي الجابر نجم الهلال السابق اعتذر عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل من الفيفا بسبب انشغاله ببعض الأعمال.

وعلق الجابر قائلًا عبر حسابه في تويتر: “الأسبوع الأخير من الشهر الحالي يشهد حفل إعلان جوائز الفيفا وبعده بثلاثة أيام يعقد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين.. للأسف الارتباطات العملية هذا الشهر لا تسمح لي بتلبية الدعوة المقدمة للحضور والمشاركة”.