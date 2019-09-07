موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

المواطن - واس

يقام غدًا الأحد نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم بين حامل اللقب الزمالك وبيراميدز على استاد برج العرب في الإسكندرية .

وستنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وسيكون النهائي الـ87 للمسابقة لموسم 2018 – 2019، الأول بين الفريقين ، ويسعى الزمالك للاحتفاظ باللقب الذي توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة، وهو بلغ المباراة النهائية لموسم 2018 – 2019 بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف في نصف النهائي، وجاء تأهل بيراميدز بفوزه على بتروجت بهدفين ، وهو يبحث بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان دوسابر إلى تحقيق أول لقب له .

يذكر أن بيراميدز كان حقق مفاجأة من العيار الثقيل، وتمكن من إقصاء الأهلي بطل الدوري المصري من مسابقة الكأس وذلك بالفوز عليه بهدف دون رد في دور الستة عشر.

وسيتولى طاقم تحكيم روماني إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بقيادة رادو ماريان باتريسكو.

ويسعى نادي بيراميدز للتتويج بأول بطولة له في تاريخه وذلك بعد أن ظهر بحلته الجديدة مع بداية موسم 2018-2019 بعد أن تغير اسمه من الأسيوطي إف سي إلى نادي بيراميدز.