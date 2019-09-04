موعد مباراة السعودية ضد مالي الودية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد مالي الودية المقرر إقامتها، مساء يوم غد الخميس، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

وتلعب السعودية ضد مالي على ملعب محمد بن فهد الدولي، عند الساعة السابعة مساء، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في الدمام، وتُعتبر هذه المباراة ودية دولية خارج المنافسة الرسمية بين المنتخبين.

وتُعد مباراة السعودية ضد مالي هي المواجهة الأولى للأخضر تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد، الذي يطمح في الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز قبل لقاء اليمن المرتقب.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لمواجهة نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.