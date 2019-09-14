موعد مباراتي الأحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراتين غدًا الأحد.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والاتفاق، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب نادي الحزم.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيصلي والفتح، وتنطلق في تمام الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكانت مباريات أمس الجمعة، انتهت بفوز التعاون على العدالة بثلاثية مقابل هدفين، أما ضمك فحقق المفاجأة وفاز على نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل نادي النصر بدون أهداف مع جاره الشباب.

وتُقام اليوم ثلاث مباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الهلال فريق الفيحاء، بينما يواجه أبها نادي الرائد، ويلعب الأهلي مع نادي الوحدة.