موعد مباراتي الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

موعد مباراتي الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/18
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تنطلق يوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين ضمك والشباب، حيث تُقام في تمام الساعة الـ18:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الرائد والتعاون في تمام الساعة الـ20:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسمية الجولة المقبلة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ”همة حتى القمة”.

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار “همة حتى القمة”، والذي سيُطلق على الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى، والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الخميس، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتُقام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.


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