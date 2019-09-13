موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا السبت ثلاث مباريات في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال والفيحاء، حيث تبدأ في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي أبها والرائد وتنطلق في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُختتم مباريات السبت بلقاء الأهلي والوحدة في تمام الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة بثلاث مواجهات وهي “التعاون ضد العدالة، ضمك والاتحاد، النصر والشباب”.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، ستستعد أندية الهلال والنصر والاتحاد لخوض غمار منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا يومي 16 و17 سبتمبر الحالي.