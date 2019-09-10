ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكها لاتفاق الحديدة

2019/09/10
الساعة 8:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكها لاتفاق الحديدة إذ أفشل الجيش اليمني اليوم محاولة يائسة للمليشيا بالتسلل لمواقع الجيش اليمني، في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.
وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت هذا الاعتداء وكبدت ميليشيا الحوثي عددًا من القتلى والجرحى.
يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران دأبت وبشكل مستمر على انتهاك اتفاق الحديدة الذي أبرم مؤخرًا في استكهولم برعاية الأمم المتحدة ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة من خلال الاستهداف المتكرر لمواقع الجيش اليمني.


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