نجم تشيلسي يكشف وجهته المقبلة بعد مغادرة البلوز

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي أنه لن يمانع الانتقال للدوري الأمريكي في المستقبل.

ونقل راديو RMC SPORT الفرنسي تصريحات جيرو والذي قال: الدوري الأمريكي بالنسبة لعائلتي وبالنسبة لأولادي سيكون شيئًا مثيرًا للاهتمام، لأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية، ولا أعرف متى أنتقل لـ الدوري الأمريكي.

وأضاف جيرو: بالطبع سأكون جاهزًا ومستعدًا للتحدي القادم بعد رحيلي عن تشيلسي.

سينتهي عقد جيرو مع نادي تشيلسي بنهاية موسم 2019-2020.

وكان اسم جيرو ارتبط بالانتقال لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي أو بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2019.

فاز جيرو بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي صيف 2018.

سبق لـ جيرو أن لعب في نادي أرسنال الإنجليزي ونادي مونبيليه الفرنسي.