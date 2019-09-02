نجم ريال مدريد يُكرر واقعة رونالدو

المواطن - مروة نبيل

كرر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، واقعة تاريخية حدثت مرة واحدة فقط من قبل خلال مباريات المرينغي في الدوري الإسباني خلال منافسات القرن الـ21.

ونجح بيل في تسجيل هدفين ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد للتعادل مع فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن بيل أول لاعب في صفوف ريال مدريد يسجل ثنائية ويُطرد، في نفس المباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فعلها في يناير 2010، أمام مالاجا.

وكان بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يقرر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الإبقاء عليه ضمن تشكيلته.