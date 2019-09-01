نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلاب مع بداية العام الدراسي

نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلاب مع بداية العام الدراسي

2019/09/01
الساعة 9:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

وجَّه الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، نصيحة إلى الطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية النظام الغذائي الصحي لهم، بحيث يشمل الورقيات والفاكهة الحمضية والخضراوات.

وأوضح أنه من المفضل أن يكون الإفطار من الحبوب الكاملة والمكسرات مع تحليتها بالزبيب أو قطع التمر، أو كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة عسل.

وشدد الدكتور فهد الخضيري على أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة بالنسبة للطالب خاصة صغار السن لحاجتهم للغذاء والطاقة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم