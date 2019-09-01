نصيحة مهمة لأولياء الأمور والطلاب مع بداية العام الدراسي

المواطن - الرياض

وجَّه الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، نصيحة إلى الطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أهمية النظام الغذائي الصحي لهم، بحيث يشمل الورقيات والفاكهة الحمضية والخضراوات.

وأوضح أنه من المفضل أن يكون الإفطار من الحبوب الكاملة والمكسرات مع تحليتها بالزبيب أو قطع التمر، أو كوب من الحليب الدافئ مع ملعقة عسل.

وشدد الدكتور فهد الخضيري على أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة بالنسبة للطالب خاصة صغار السن لحاجتهم للغذاء والطاقة.