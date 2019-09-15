هكذا استعد مركز البصر ببريدة للاحتفاء باليوم الوطني

هكذا استعد مركز البصر ببريدة للاحتفاء باليوم الوطني

2019/09/16
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - بريدة

تستعد بلدية مركز البصر غرب بريدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ89، من خلال نشر عدد كبير من الأعلام في الميادين والشوارع الرئيسية وتزيين مبنى البلدية باللوحات، وتجهيز المكان المخصص لاحتفال الرسمي الذي سيقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود.

وستشارك البلدية في هذه الاحتفالية بمركز الاحتفال بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية، بهدف نشر عدد من منجزات بلدية البصر ومشاريعها وجهودها الملموسة هذا العام.

وأوضح رئيس بلدية البصر، المهندس باسم الباهلي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، يأتي ترسيخًا لاعتزاز المواطنين بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم، ولقيمهم الوطنية.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني تؤكد مكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة 2030 ومضامينها تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى المواطنين.

ودعا كافة المواطنين بالمشاركة في الاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم الوطني.


هل قرأت هذا ؟
  • مركز إعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني عبر 12 قسمًا
    •
  • تعرف على فعاليات الترفيه في اليوم الوطني الـ 89
    •
  • أدبي الأحساء يستعرض مسيرة إنجاز المملكة عبر 4 محاور
    •
  • الرويشيد وأصيل أبو بكر يحييان فعاليات اليوم الوطني في تبوك
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم