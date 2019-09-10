هكذا توفر 1700 ريال من فاتورة الكهرباء باختيار المكيف المناسب

المواطن - الرياض

أكد رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، حكم زمو، أن المكيف الأعلى في معدلات “كفاءة الطاقة” يساعد في توفير 1700 ريال من فاتورة الكهرباء.

وأضاف في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هناك حاسبة تقريبية على موقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يتم إدخال طول وعرض الغرفة وعدد الأشخاص الموجودين فيها بشكل تقريبي حين استخدام المكيف، ليتم تقديم حساب تقريبي لجهاز التكييف المناسب لهذه الغرفة.

ولفت إلى أن المكيف يوفر في الكهرباء حسب الصناعة والمميزات الموجودة فيه، حيث تتنافس كل شركة بالتقنية.