هكذا سخر ترامب من المراهقة غريتا تونبرغ بعد خطابها في الأمم المتحدة

هكذا سخر ترامب من المراهقة غريتا تونبرغ بعد خطابها في الأمم المتحدة

2019/09/24
الساعة 2:07 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهرت الناشطة في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ يوم الاثنين، ووبخت المندوبين الدوليين الحاضرين بشجاعة وبشراسة.

وقالت “غريتا”: “من المفترض ألا أكون هنا، يجب أن أكون في مدرستي الآن، لكن في الواقع، سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة”.

وشوهدت “غريتا” بتعبير غاضب على وجهها، عندما استحوذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على انتباه الصحفيين عند دخوله القاعة، ما جعلها تقطع حديثها إجبارًا، حيث لم يكن من المخطط أن يحضر هذه الجلسة؛ لأنه سيستضيف جلسة أخرى حول الاضطهاد الديني في نفس المبنى.

ووجهت له حديثها عن البيئة قائلة: “لن يكون هناك أي حل أو خطط تتماشى مع هذه الأرقام هنا اليوم؛ لأن هذه الأرقام غير مريحة للغاية، وأنت لست ناضجاً بما فيه الكفاية لتقول ذلك صراحة، أنت خذلتنا، جيلنا بدأ يفهم خيانتك، ولن نغفر لك”.

ولاقت كلمات “غريتا” تصفيقًا حارًا، في الوقت الذي شوهد فيه “ترامب” يغلق عينيه مرارًا، تعبيرًا عن ملله، وينظر إلى ساعته بعد خطابها، وجلس 15 دقيقة فقط.

وفي تغريدة، كتب “ترامب”: “يبدو أنها فتاة شابة سعيدة جداً، تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن نرى هذا”.

وقدمت “غريتا” مع 15 طفلاً آخر في جميع أنحاء العالم، شكوى إلى الأمم المتحدة يزعمون أن خمسة من الاقتصادات الرئيسية في العالم ( ألمانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين وتركيا)، قد انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بهم، بعدم اتخاذ إجراءات لوقف أزمة المناخ.   


هل قرأت هذا ؟
  • قادة العالم يستعدون للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وهذا هو جدول المتحدثين
    •
  • ترامب: لا لقاء مقررًا مع روحاني
    •
  • بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. لقاءات ومناقشات وهذه أبرز الملفات
    •
  • الكوليرا تقتل 6 وتصيب 94 في السودان
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم