هل يتراجع الاتحاد السوري عن إيقاف خربين؟

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، استبعاد عمر خربين من تمثيل منتخب نسور قاسيون، ما دفع نادي الهلال لتوضيح سبب اعتذار اللاعب، أملًا في العدول عن هذه العقوبة؛ وعودته مجددًا.

الهلال يوضح

ومن جانبه، حرص مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال هشام الكثيري، على الدفاع عن عمر خربين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أملًا في رفع الإيقاف عنه.

وقال: “بخصوص موضوع المحترف السوري عمر خربين، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلاّ أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده”.

وتابع الكثيري تغريدته قائلًا: “وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في ألمانيا وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين”.

اعتذار واستبعاد

واعتذر عمر خربين عن الانضمام إلى معسكر المنتخب السوري الأول لكرة القدم لمواجهة الفلبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لأسباب عائلية.

وأبدى الاتحاد السوري غضبه من تكرار اعتذار عمر خربين لنسور قاسيون، مؤكدًا أن الانتماء وارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب، كما أنه يسعى للحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق، لضمان الوحدة والتجانس.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أنه نظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر عدم استدعاء عمر خربين مجددًا، لتكرار تخلفه عن الانضمام إلى المنتخب عدة مرات.