هل يمكن التسجيل في جدارة وساعد معًا؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن النظام لا يقبل التسجيل معًا في ساعد وجدارة، موضحًا أنه لابد من حذف واحد منهما، وذلك ردًّا على مواطن سجل في جدارة ويريد التسجيل في ساعد.

كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

وقالت وزارة الخدمة المدنية: إن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.