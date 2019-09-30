هنا رابط التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة

هنا رابط التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة

2019/09/30
الساعة 9:51 مساءً
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن بدء استقبال طلبات التسجيل في مؤتمر الزكاة والضريبة الذي سيقام في مدينة الرياض بفندق الريتزكارلتون يومي 13 – 14 نوفمبر القادم .
ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر : هنا حيث سيصلهم رمز تعريفي يمكنهم من طباعة بطاقات الدخول فور وصولهم إلى مقر المؤتمر .
ويستهدف المؤتمر جميع العاملين في القطاع المالي والمسؤولين عن الإدارات المالية في القطاعين العام والخاص من خلال 12 جلسة على مدى يومين يتحدث فيها 60 متحدثًا من مختلف دول العالم .
ويشارك في المؤتمر عبر المعرض المصاحب 20 جهة من القطاعين العام والخاص لاستعراض تجاربهم في القطاع المالي وما يتعلق بالزكاة والضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى، وتعتزم الهيئة إقامته بشكل سنوي لمواكبة الجديد في ما يخص الزكاة والضريبة.


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