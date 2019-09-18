هيئة حقوق الإنسان تعزز الوعي بالآثار السلبية للإرهاب

المواطن - الرياض

بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال اختتمت الهيئة بالرياض اليوم ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل وخارج المملكة.

واستهدفت الورشة تعزيز المعرفة بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتي تمت المصادقة عليها في إطار الأمم المتحدة.

وشاركت في الورشة التي استمرت فعالياتها ثلاثة أيام العديد من الجهات المعنية بإنفاذ القوانين منها وزارة الداخلية، وأمن الدولة، والدفاع، والحرس الوطني، والقضاء، والسجون، والنيابة العامة.

واستعرضت جلسات اليوم الأول للورشة الإطار القانوني الدولي لاحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتعريف الجرائم الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها، والأساليب المختلفة لمواجهة العمليات الإرهابية وقيود استخدام القوة أثناء التصدي لها. وتناولت جلسات اليوم الثاني الالتزامات المتعلقة باحتجاز الأفراد وطريقة معاملتهم وفقًا للقانون الدولي لـحقوق الإنسان، وممارسات الاستجواب والاحتجاز المتوافقة مع ذلك. فيما تطرقت جلسات اليوم الثالث والأخير إلى حالات الطوارئ والحقوق القابلة للتقييد، وأساليب التحري الخاصة.

وجاءت الورشة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والتي تم الاتفاق فيها على إعداد برامج للتعاون الفني يتضمن العديد من الأنشطة. كما تأتي متواكبة مع جهود المملكة في التخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة ومتخصصة.