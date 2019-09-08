وديًّا.. #الاتفاق والفتح يتعادلان إيجابيًّا
استعدادًا لاستئناف الدوري

وديًّا.. #الاتفاق والفتح يتعادلان إيجابيًّا

2019/09/08
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الاتفاق والفتح الودية، التي أُقيمت على ملعب نادي الاتفاق، مساء اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاءت ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عن طريق منذر النخلي ومحمد مجرشي في الدقيقتين 43 و58، فيما أحرز هدفي الاتفاق فيليب كيش وهزاع الهزاع في الدقيقتين 47 و94.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الحزم، فيما يلعب الفتح مع الفيصلي، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 بدون نقاط.


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