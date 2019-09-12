ورود بيضاء ورسالة محبة من بدر الفرحان لعبده خال

المواطن - الرياض

قدم الروائي عبده خال، الشكر إلى وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، بعد إرساله باقة من الورد الأبيض، مع رسالة تمنى خلالها للروائي الشفاء والعودة إلى الساحة الأدبية.

ونشر عبده خال صورًا لباقة الورود معلقًا عليها بقوله: شيء من نبل سمو الأمير بدر وزير الثقافة.. فكيف للمرض أن يجمع حولك القريب والبعيد. كل الأحبة بوزارة الثقافة منحوني نبضات قلوبهم. وخلق كُثر من أصدقاء وأحبة جعلوا من المرض بيرق خفاق كسارية عليها مواصلة الانتصاب، أو كحقل كان علي جمع ثمار الحب المزروع في كل فؤاد. عاجز عن الشكر لكم جميعًا.

وكان وزير الثقافة قد كتب في الورقة المرسلة مع باقة الورد :”طهور إن شاء الله أخي عبده خال، كلنا أمل بعودتك للساحة الأدبية بكل صحة وعافية”.. أخوك بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود”.

وأضاف عبده خال: في مجمع الملك عبدالله الطبي، كنت محفوفًا بالرعاية من الجميع، بجميع طبقات الأطباء والعاملين، اليوم زارني في غرفتي كل من خالد بن وصل الله الثمالي ومحمد عزام ورويدا نحولي وباسم باجنيد وفيصل الحربي، لا أخفيكم أفكر في مواصلة المرض إذا كان جامعاً لكل هذه المشاعر الفياضة.