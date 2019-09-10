وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع بالمنطقة

2019/09/10
الساعة 7:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وبحث الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي والوفد المرافق لوزير الخارجية.


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