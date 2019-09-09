وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي
استمع إلى شرح لمبادرة الشاحن الأخضر

وزير الطاقة يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي

2019/09/10
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي اطلع خلالها على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.
واستمع سموه لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة “الشاحن الأخضر” لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة “شمس دبي” لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة, ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج “الهيدروجين الأخضر”، إضافة الى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم “الشراع” وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.
كما اطلع سموه على خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة لمتعامليها من بينها خدمة “الاستجابة الذكية” للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني و”رماس” موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.


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