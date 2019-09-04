وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حسابات أول.

– أخصائي ما قبل البيع وإدارة العطاءات.

– أخصائي أول تسويق مشاريع المنتجات.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)