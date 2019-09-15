وظائف شاغرة للجنسين في معهد الإدارة العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المعهد عن رغبته في شغل بعض الوظائف التعليمية الشاغرة (رجال – نساء)، بكوادر وطنية مؤهلة في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة، من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:

– الإحصاء.

– إدارة الأعمال (مسار موارد بشرية).

– الإدارة العامة/ السياسات العامة.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال (مسار نظم المعلومات الإدارية).

– سلاسل الإمداد/ إدارة العمليات اللوجستية.

– الاقتصاد.

– إدارة الأعمال (مسار عام).

– المكتبات والمعلومات/ علم المعلومات.

– العلاقات العامة والإعلام.

– تحليل البيانات.

– المحاسبة.

– الميزانية العامة/ المالية العامة.

– القانون.

– السلوك التنظيمي.

– إدارة هندسية/ إدارة مشاريع.

– تقنية المعلومات (مسار شبكات).

– إدارة صحية/ إدارة مستشفيات.

– تقنية المعلومات (مسار أمن المعلومات/ الأمن السيبراني).

وأبرز المعهد، أن الشروط المطلوبة هي:

. أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام.

. أن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقًا مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

. ألّا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) بتقدير جيد جدًا أو أعلى.

. أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

. أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث، ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث.

. الإلمام باللغة الإنجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة (80) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (6) في اختبار (IELTS) في حال كانت لغة الدراسة غير اللغة الإنجليزية، ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة (100) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (7) في اختبار (IELTS).

. ألًا يزيد عمر المتقدم عن (35) سنة لحملة الماجستير و(45) سنة لحملة الدكتوراه.

. ألًا يكون قد مضى على أخر مؤهل علمي حصل عليه أكثر من (3) سنوات.

. ألًا يكون المتقدم من خريجي برامج التجسير.

. الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه بحسب الاحتياج، في التخصص الذي يحدده المعهد، ووفق ضوابط الابتعاث المعتمدة في المعهد.

. اجتياز المقابلة التخصصية والشخصية.

. الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

وأوضح المعهد، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونيًا من خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني على الرابط التالي: (هنا).