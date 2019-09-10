#وظائف للنساء بشركة الشايع الدولية في الرياض

#وظائف للنساء بشركة الشايع الدولية في الرياض

2019/09/10
الساعة 5:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية وماركة أمريكان إيجل عن توفر وظائف شاغرة للنساء، للعمل بمدينة الرياض داخل الأسواق والمجمعات التجارية، بمسمى (مُصممة عرض)، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُصممة عرض.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (شرط أساسي).

3- يفضّل من لديها خبرة في نفس المجال ونفس التخصص.

4- حسنة المظهر واللباقة في الكلام.

5- القدرة على التنظيم والتخطيط والمرونة في التنقل.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

المزايا:

1- راتب أساسي + بدل سكن + بدل نقل (تحدد بعد المقابلة).

2- تأمين طبي.

3- دورات تدريبية وتطويرية.

4- عمولات ربع سنوية حسب سياسة الشركة.

5- خصومات خاصة للموظفة على جميع العلامات التجارية التابعة لشركة الشايع.

6- إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

ملاحظة:

– الوظائف في الرياض فقط.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن على أن ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر المسمى الوظيفي – مُصممة عرض – في عنوان البريد):

[email protected]


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