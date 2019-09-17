وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

– مهندس تقني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).