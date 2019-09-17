#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني

2019/09/17
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

– مهندس تقني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة عصام قباني
    •
  • وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة عصام قباني
    •
  • وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة عصام قباني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم