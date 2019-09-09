وعد مدرب يوفنتوس لـ رونالدو

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري للاستفادة من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل شكل ممكن خلال منافسات الموسم الحالي 2019/ 2020.

وكشفت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، عن وعد ساري لنجم يوفنتوس رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافًا أكثر من الأهداف التي أحرزها في منافسات الموسم الماضي تحت قيادة مدرب اليوفي السابق ماسيمليانو أليغري.

وأشارت إلى أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي سيقع على كريستيانو رونالدو بسبب ضغط المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن رونالدو سيُكمل عامه الـ35 في شهر فبراير المقبل، ما يعني أنه يجب إدارته بشكل مختلف، من أجل تخفيف العبء عليه.

ونجح رونالدو في تسجيل 28 هدفًا خلال 43 مباراة خاضها مع يوفنتوس في منافسات الموسم الماضي بجميع البطولات، كما ساهم في صناعة 10 آخرين.