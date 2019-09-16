ويليان يؤكد رغبته في البقاء مع تشيلسي

ويليان يؤكد رغبته في البقاء مع تشيلسي

2019/09/16
الساعة 2:09 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه يرغب في تجديد عقده والبقاء مع البلوز خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة the Evening Standard البريطانية تصريحات ويليان الذي قال: من جهتي أنا أود البقاء في تشيلسي، ولايزال لدي عام واحد في عقدي مع تشيلسي ولكنني أرغب في الاستمرار كلاعب في تشيلسي.

وأضاف ويليان: أحب العيش في مدينة لندن وعائلتي كذلك، أنا ألعب في تشيلسي منذ ست سنوات والأمور كلها جيدة بالنسبة لي، وهناك الكثير من البطولات التي أرغب بالتتويج بها مع تشيلسي مثل دوري أبطال أوروبا.

وسبق لـ ويليان أن فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بالإضافة للتتويج بلقب الدوري الأوروبي مع البلوز.

وكان نادي برشلونة الإسباني، سبق له الاهتمام بالتعاقد مع ويليان لكن تشيلسي رفض التفريط في اللاعب البرازيلي.


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