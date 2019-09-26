يوتيوب يطلق منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة

يوتيوب يطلق منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة

2019/09/26
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن موقع “يوتيوب”، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق “يوتيوب”، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

كما يمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.


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