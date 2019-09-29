يوفنتوس يستهدف ضم حكيمي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يُراقب ظهير بوروسيا دورتموند الألماني المغربي أشرف حكيمي.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن نادي يوفنتوس مهتم جدًا بالتعاقد مع أشرف حكيمي، إلا أنه لن يتخذ الآن أي خطوة بشأن ضمه.

وأوضحت أن قرار نادي يوفنتوس يعود إلى أن حكيمي يلعب مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم، بجانب أن عقد النجم المغربي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021.

ويتميز أشرف حكيمي بالقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وظهر بشكل مميز مع بوروسيا دورتموند خلال الفترة الماضية، ما دفع يوفنتوس في متابعته تمهيدًا لضمه.

ويركز مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على ضم اللاعبين المميزين في صفقات مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.

يذكر أن أشرف حكيمي تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال عام 2017، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني معارًا لمدة موسمين في صيف 2018.