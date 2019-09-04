يوفنتوس يفكر في ضم نجم برشلونة في يناير

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن نادي يوفنتوس الإيطالي سيتحرك للتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط نادي برشلونة الإسباني، في شهر يناير المقبل.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن يوفنتوس كان قاب قوسين أو أدنى من ضم راكيتيتش يوم الاثنين الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي فريدريكو بيرنارديسكي وهو ما رفضه فريق اليوفي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي كان سعى للتعاقد مع إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل انتقال نيمار للبارشا لكن الصفقة أيضًا لم تتم.

جدير بالذكر أن راكيتيتش وصل مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا أمام المنتخب الفرنسي.