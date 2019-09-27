100 مليون سائح ومليون فرصة عمل بعد إطلاق التأشيرة السياحية

المواطن - الرياض

تستعد المملكة لمرحلة جديدة من الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.

100 مليون سائح ومليون فرصة عمل:

وتتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح سنويًّا من داخل وخارج السعودية بحلول عام 2030، حيث يمكن لقطاع السياحة توفير عدد كبير من فرص العمل قد يصل إلى مليون فرصة عمل جديد بحلول 2030، بحيث يصل عدد إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع 1.6 مليون وظيفة.

وتعمل المملكة على زيادة القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى 150 مليون راكب سنويًّا، كما تتوقع أن تشهد أعداد الغرف الفندقية في مختلف مدن ومحافظات المملكة زيادة قدرها 500 ألف غرفة إضافية.

وتطمح المملكة في أن يساهم قطاع السياحة بأكثر من 10% من إجمال الناتج المحلي للمملكة في 2030 مقارنة بنسبة قدرها 3% اليوم.

وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحًا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.