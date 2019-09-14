14 #وظيفة للجنسين في برنامج يسّر

المواطن - الرياض

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 14 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج، للعمل بالبرنامج بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُحلل مالي، وعالم بيانات، ومُستشار إداري، ومُحلل استثمارات)، من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحلل مالي (للجنسين – العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

– وصف التدريب (إجراء التحليلات الكمية للبيانات المالية، وتقديم التوصيات للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية).

2- عالم بيانات (للرجال – العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات.

– وصف التدريب (جمع أحجام كبيرة من البيانات ومعالجتها وتقديمها في مجموعة متنوعة من الصيغ والتنسيقات، وتطوير عمليات جديدة لتحليل البيانات، وتقديم المشورة بخصوص عمليات معالجة البيانات ببرنامج يسر).

3- مُستشار إداري (للجنسين – العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (السكرتارية والأعمال المكتبية).

– وصف التدريب (تنسيق وتنفيذ الأعمال الإدارية، وتقديم الدعم اللازم، وإعداد المراسلات والتقارير).

4- مُحلل استثمارات (للجنسين – العدد 5 وظائف):

– درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

– وصف التدريب (إجراء تحليلات كمية للبيانات المرتبطة بالاستثمارات المحتملة، وتقديم التوصيات ودعم المعاملات).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مُحلل مالي (للجنسين – العدد 3 وظائف): اضغط هنا

2- عالم بيانات (للرجال – العدد 3 وظائف): اضغط هنا

3- مُستشار إداري (للجنسين – العدد 3 وظائف): اضغط هنا

4- مُحلل استثمارات (للجنسين – العدد 5 وظائف): اضغط هنا