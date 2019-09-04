4 آلاف #وظيفة في ملتقى تمكين وهنا رابط التسجيل

المواطن - الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضور ملتقى تمكين بمدينة الرياض والمخصص لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن ملتقى تمكين يتضمن فرصاً وظيفية تقدمها 50 شركة، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، بالإضافة إلى دعم الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

ويمكن التسجيل لحضور ملتقى تمكين على الرابط هنا

وبحسب وزارة العمل، سيكون ملتقى تمكين في قاعة السلطانة بفندق كراون بلازا، من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة، حيث يوفر 4 آلاف فرصة وظيفية ويقدم 32 ورشة عمل، كما يضم 120 جلسة إرشاد مهني.