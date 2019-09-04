4 #وظائف شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

– مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).