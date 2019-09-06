6 مدربين نجوا من عاصفة الإقالة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن ستة مدربين في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من النجاة من خطر الإقالة، وذلك بعد نهاية جولتين من الدوري في موسم 2019-2020.

يأتي في المركز الأول المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي حافظ عليه النصر في الموسم الجديد بعدما قاد العالمي للفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

وجاء في المركز الثاني المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، والذي درب الهلال مؤقتًا بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش في شهر إبريل الماضي.

أما المدرب الروماني دانيال أيسايلا، مدرب نادي الحزم، فحافظ على بقائه مع الفريق الحزماوي حتى انطلاق الموسم الجديد.

المدرب الألباني بينسك هاسي، المدير الفني لنادي الرائد، نجح في أن يضمن بقاءه مع الرائد حتى انطلاق الموسم الجديد، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات مع الرائد في الدوري بالموسم الماضي.

وتواجد في المركز الخامس، المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والذي أنقذ نادي الاتحاد من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

أما نادي الفتح فأبقى على مدربه التونسي فتحي الجبال، والذي يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي.

ويرغب مجلس إدارة نادي الوحدة في إقالة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع مدرب آخر؛ بسبب سوء نتائج فرسان مكة في أول جولتين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020.

وكان نادي الوحدة خسر في أول جولتين من بطولة الدوري من فريقي الاتفاق وأبها، حيث لم يحصد الوحدة أي نقاط من الـ6 نقاط بعد مرور جولتين.