7 #وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

7 #وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019/09/10
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مطور أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

. مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

. مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

. مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد 3 وظائف).

. مدير قسم شبكات الوصول الثابتة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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  • 6 وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية
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  • وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
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  • وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
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  • 3 وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
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