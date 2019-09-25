OnePlus تستعد لإطلاق أفضل الهواتف في العالم

المواطن - متابعة

يستعد عملاق صناعة الهواتف OnePlus لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة، ليكون واحدًا من بين أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية الثلاثية العدسة التي ستتوزع عدساتها في إطار دائري الشكل موضوع على الواجهة الخلفية، والتي من المفترض أن تأتي بدقة (48+13+8) ميجا بيكسل.

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مثبتة على هيكل متحرك يخرج من داخل جسم الجهاز الأساسي عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، ولها القدرة على التعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيزود هذا الجهاز بمعالج +Snapdragon 855 أقوى معالج مطروح للهواتف حاليًّا، والذي يمكنه العمل مع تقنيات 5G، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 10/12 جيجا بايت، وذاكرة داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرا بايت، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن المفترض أن تكشف OnePlus عن هذا الهاتف قبل نهاية سبتمبر الجاري، وتطرحه في الأسواق بسعر 500 دولار تقريبًا.