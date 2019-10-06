آل الشيخ في رسائل نصية للمعلمين: شكرًا لكل جهد مبذول لتمكين أبنائنا وبناتنا

آل الشيخ في رسائل نصية للمعلمين: شكرًا لكل جهد مبذول لتمكين أبنائنا وبناتنا

2019/10/06
الساعة 5:05 مساءً
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المواطن - الرياض

بعث وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ برسائل نصية للمعلمين والمعلمات يهنئهم فيها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال آل الشيخ في رسالته: في اليوم العالمي للمعلم، شكرًا لكل جهد مبذول منك لتمكين أبنائنا وبناتنا ليحققوا رؤية وطننا الغالي.

وكان آل الشيخ هنأ المعلمين والمعلمات أمس عبر تويتر حيث قال: زملائي المعلمين والمعلمات .. يُشيد العالم في ٥ أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم.

باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكرًا لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى عطاء المعلم مستقبل للوطن.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 أكتوبر سنويًا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.


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