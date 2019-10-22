أحدها في المملكة.. أطول 10 مبان في العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

برزت ناطحات السحاب منذ سنوات، كمظهر للنمط الحضاري، ومن وقتها، يستمر العلو والارتفاع وتحطيم الأرقام القياسية، وينظر البعض إلى ارتفاع ناطحات السحاب على أنها دلالة على الطموح وبرهان على امتلاك الدولة للتكنولوجيا والقدرات الهندسية، إليك أطول 10 مبان في العالم:

10-برج تايبيه 101

يقع في تايبيه، تايوان، بارتفاع 508 أمتار، و101 طابق، واكتمل بناؤه عام 2004، وهو أطول مبنى في تايوان.

9- برج CITIC:

يقع في بكين، بارتفاع 527.7 متر، وعدد طوابق 109، اكتمل عام 2018، يمكنك من خلاله رؤية أفق بكين، وهو أطول مبنى فيها، مخصص للاستخدام المكتبي، وواحد من أكثر الأبراج أناقة.

8- مركز تيانجين المالي:

يقع في تيانجين، الصين، بارتفاع 530 مترًا، و96 طابقًا، اكتمل عام 2019، وهو متعدد الاستخدامات من مكاتب وفنادق والشقق.

7- مركز قوانغتشو المالي:

يقع في قوانغتشو، الصين، بارتفاع 530 مترًا، وعدد طوابق 112، واكتمل عام 2016، ويتميز بوجود أسرع مصعد في العالم.

6- مركز التجارة العالمي:

أطول مبنى في نصف الكرة الغربي، خلف جسري مانهاتن وبروكلين، بارتفاع 541.3 متر، وعدد طوابق 104، وينظر إليه الأمريكيون على أنه رمز الصمود.

5- برج لوت العالمي:

يقع في سيول، بارتفاع 555 مترًا، و123 طابقًا، اكتمل عام 2017، وتصميمه مستوحى من الفن الكوري التقليدي، ويضم الفنادق الفاخرة، الشقق، والمكاتب، وقاعة حفلات موسيقية ومقهى على السطح، ويستخدم كمنصة إطلاق لعرض الألعاب النارية.

4- مركز بينغ ان المالي:

يقع في شنتشن، الصين، بارتفاع 599.1 متر، و115 طابقًا، اكتمل عام 2017، واجهته من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج.

3- برج الساعة:

يقع في مكة المكرمة، بارتفاع 601 متر، و120 طابقًا، اكتمل عام 2012، وهو المبنى الأكثر تميزًا في هذه القائمة، وثاني أطول مبنى في الشرق الأوسط.

2- برج شنغهاي:

وتسيطر الصين على هذه القائمة، ربما لأنها تنظر إلى ناطحات السحاب على أنها رمز للقوة الاقتصادية، ويطل هذا البرج على منظر رائع، يقع على ارتفاع 632 مترًا، و126 طابقًا، اكتمل عام 2015، وله شكل حلزوني يتجه إلى السماء، ما يضفي شكلًا مميزًا وأيضًا يساعد المبني على تحمل الرياح بشكل أفضل من الهيكل المستطيلي التقليدي.

1- برج خليفة:

يقع في دبي، على ارتفاع 828 مترًا وعدد طوابق 163، اكتمل عام 2010، وتصميمه يمزج بين التأثير الإسلامي والتكنولوجيا الحديثة وهو بمثابة شهادة على إرادة وبراعة البشرية.

يُذكر أن هناك مشاريع جديدة جارية بالفعل، بما في ذلك برج جدة في المملكة، ويهدف إلى أن يكون على ارتفاع 1000 متر.