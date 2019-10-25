أحمد الدوخي .. مثّل الهلال والنصر وغادر الزعيم بطريقة مثيرة للجدل

المواطن - محمد سمعه

أتم أحمد الدوخي نجم الكرة السعودية ونادي الهلال السابق اليوم الجمعة عامه الـ43.

ويُعد أحمد الدوخي واحدًا من أبرز نجوم الكرة السعودية في آخر 20 عامًا بسبب ما حققه مع الأندية التي مثلها وهم “الهلال والنصر والاتحاد”، كما تألق بشكل ملفت للأنظار مع المنتخب السعودي.

وكان أحمد الدوخي بطلًا للقضية التي أثارت الرأي العام الرياضي السعودي بعام 2005، وذلك بانتقاله من الهلال إلى الاتحاد بطريقة مثيرة للجدل.

ووقتها رفض أحمد الدوخي تجديد عقده مع الهلال مقابل 3 مليون ريال أحضرها الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق لمقر النادي.

ونجح منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد في ذلك الوقت في استغلال تعثر مفاوضات تجديد الدوخي للاتحاد، حيث أنهى الصفقة للعميد بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر.

ونال أحمد الدوخي نظير انتقاله للاتحاد 5 ملايين ريال وسيارة وصلت قيمتها إلى مليون ريال بجانب فيلا في جدة و200 ألف ريال لشقيقه الأكبر وهو ما تسبب في غضب جماهير الهلال بذلك الوقت.

وسبق لأحمد الدوخي اللعب في نادي قطر القطري، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للقارات عام 1997 وكأس العالم أعوام 1998 و2002 و2006، بجانب المشاركة في كأس أمم آسيا عامي 2000 و2004.