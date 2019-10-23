أخضر اليد يتحدى كوريا الجنوبية الخميس بـ تصفيات آسيا

المواطن - واس

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره منتخب كوريا الجنوبية غداً على صالة الدحيل الرياضية بالدوحة، في لقاء الدور نصف النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية الـ 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان «طوكيو 2020م».

ويخوض أخضر اليد اللقاء بعد حصوله على وصافة مجموعته الأولى برصيد 4 نِقَاط حصدها من الفوز على الهند وهونغ كونغ والخسارة من قطر، ويتطلع في تحقيق الانتصار وبلوغ المباراة النهائية للتصفيات، ومن ثم المنافسة على بطاقة التأهل للأولمبياد، في حين يدخل منتخب كوريا اللقاء بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز الكويت والبحرين والخسارة من إيران.

يذكر بأنه يتأهل منتخب واحد بشكل مباشر إلى أولمبياد طوكيو 2020م، على أن يخوض صاحب المركز الثاني ملحقاً يتحدد موعده بعد نهاية التصفيات.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الخميس الماضي مشواره في التصفيات الأسيوية المؤهلة للعب في دورة الألعاب الأولمبية 32 المقرر إقامتها العام المقبل في اليابان «طوكيو 2020م»، بمواجهة منتخب الهند ، في الدوحة، حيث لعب أخضر اليد ضمن المجموعة الأولى التي ضمت بجواره منتخبات قطر – الهند – هونغ كونغ».

وكان أخضر اليد استعد للتصفيات الآسيوية بدخوله معسكراً في سلوفينيا استمر لمدة أسبوعين، وبعدها معسكراً في جمهورية مصر استمر لمدة أسبوع ، بعد ذلك توجهوا إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات.