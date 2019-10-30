أخضر قوى الإعاقة يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة قبل بطولة العالم

المواطن - واس

دخل المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة المرحلة الأخيرة من تحضيراته التي تسبق المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في دبي خلال الفترة من 5 ـ 19 نوفمير المقبل وهي البطولة الرئيسية المؤهلة للألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”

ووصلت البعثة السعودية إلى دبي لتخوض برنامج استعدادي يُمثل المرحلة الأخيرة لرفع الجاهزية إلى الحد الأعلى قبل خوض منافسات هذا المحفل العالمي الذي يضم أبطالا عالميين بلغ عددهم 1400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 124 دولة.

ويجُري اللاعبون تدريبات في نادي دبي للإعاقة بدبي ونادي الثقة بالشارقة, على فترتين صباحية ومسائية , تحت إشراف المدرب عبدالله مشراوي ومساعده عماد حامضي والمدربة نسيمة أمير والإداري مبارك العوفي والمشرف الفني على المنتخب ناصر القحطاني, فيما ضمت قائمة اللاعبين “فهد الجنيدل, وجمعان الزهراني, وعبدالرحمن القرشي “كراسي متحركة” وعلي النخلي ونور الصناع “جري” وهاني النخلي ” رمي” وكذلك سارة الجمعة وأمل الأحمري ( رمي ) .

وأوضح المشرف الفني على المنتخب ناصر القحطاني أن برنامج المعسكر يسير بشكل جيد, مشيداً بالأداء والانضباطية العالية للاعبين خلال المعسكر وهو ما يعكس حرصهم واستشعارهم لأهمية هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لمواصلة الإنجازات التي يحققها أبطال ذوي الإعاقة في جميع البطولات التي يشاركون بها, وآخرها بطولة ألعاب غرب آسيا وبطولة العالم للشباب.

وأشار القحطاني إلى أن اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية برئاسة عبدالرحيم ال الشيخ وضع استراتيجية معينة لضمان التمثيل المشرف في جميع البطولات خاصة وأن المشاركة الأهم هي دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020” وتمثل هدفاً لهم لخطف بطاقات التأهيل من خلال المشاركة في بطولة العالم المقبلة بدبي.