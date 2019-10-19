أخيرًا .. حمد الله يتذوق طعم الشباك بعد 58 يومًا

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، في افتتاح التسجيل في لقاء النصر والرائد المُقام حاليًّا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمد الله الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند حلول الدقيقة الثامنة عشرة، ليكون الهدف الثاني لحمد الله في دوري المحترفين بالموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك ضمك يوم 22 أغسطس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

ونجح النصر في التخلص من رقم سلبي لاحقه خلال الجولات الثلاث الماضية، حيث سجل هدفًا بعد أن عانى من عدم التسجيل في آخر ثلاث جولات بـ دوري المحترفين.

ويرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا رفقة نجوم أصفر العاصمة في مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز في لقاء الرائد ضد النصر والابتعاد شيئًا فشيئًا عن النتائج السلبية.

أما الهدف الثاني للعالمي هو الدخول في المنافسة على لقب الدوري مع المتصدر نادي الهلال، حيث إن أي نتيجة غير الفوز في لقاء الرائد ضد النصر قد تُهدد العالمي بفقدان الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.