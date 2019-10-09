أرامكو تستعيد طاقة الإنتاج القصوى للنفط نهاية نوفمبر

أرامكو تستعيد طاقة الإنتاج القصوى للنفط نهاية نوفمبر

2019/10/09
الساعة 12:46 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، أن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر.

واستعادت أرامكو في وقت سابق طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يومياً، محققة تعافياً أسرع مما كان متوقعاً بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت هجمات 14 سبتمبر على المنشأتين في قفزة في أسعار النفط وحرائق وأضرار خفضت إنتاج النفط الخام لدى أكبر مُصدّر في العالم للنصف بعد أن أوقفت إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً.


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