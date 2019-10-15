أماكن توزيع تذاكر فعاليات موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي لـ موسم الرياض على تويتر، أماكن توزيع تذاكر الفعاليات التاريخية التي تحتضنها الرياض.

ويتم بيع تذاكر الفعاليات من خلال الموقع الرسمي لموسم الرياض أو تطبيقه الرسمي، وأيضًا في كافة فروع فيرجن ميجاستور في مدينة الرياض وجدة والدمام، أو عن طريق شاحنة فيرجن ميجاستور التي تتجول في الرياض.

كما تباع تذاكر فعاليات موسم الرياض في فروع فيرجن ميجاستور بالرياض (بانورما مول، رياض بارك مول، الحياة مول، النخيل مول)، وفي جدة (ردس مول وروشانا مول ومجمع العرب والسلام مول)، وفي الظهران (الظهران مول).

وانطلقت فعاليات موسم الرياض يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض، حيث يشهد الموسم العديد من الفعاليات الترفيهية على مدى الشهرين المقبلين، التي تعد الأضخم والأكبر من بين مستوى مواسم المملكة، وتتنوع الفعاليات الرياضية ما بين كرة القدم ومعرض ريال مدريد والمصارعة الحرة.