أمطار رعدية على 9 مناطق اليوم

أمطار رعدية على 9 مناطق اليوم

2019/10/03
الساعة 8:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة على مناطق جازان، عسير, الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة , في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران ، حائل ، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والاوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


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