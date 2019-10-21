أهالي أحد رفيدة يشيعون الشهيد القحطاني

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

أدى محافظ أحد رفيدة، متعب بن ناصر المتعب، وعدد من منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية والدوائر الحكومية بالمحافظة وجموع غفيرة من المصلين، اليوم، الصلاة على شهيد الواجب جار الله بن مبارك بن هادي القحطاني بجامع ابن صمان، الذي نال شرف الشهادة بالحد الجنوبي بعد مواجهة مع عصابة الميليشيات الحوثية أمس بقطاع جازان.

ونقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، لذوي شهيد الواجب، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه ثلاث بنات.

“المواطن” تتقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد وذويه وجماعته، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.