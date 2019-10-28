أول رد فعل من #الهلال بعد هدف حمدالله الثاني

المواطن - محمد سمعه

تحرك نادي الهلال خلال الفترة الحالية عن طريق تقديم احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب اعتراض الأزرق على الهدف الثاني الذي سجله المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر خلال ديربي الرياض بالأمس.

وكان حمدالله سجل هدف الفوز الثاني للنصر أمام الهلال، في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، أن الهلال جهز احتجاجًا وقدمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا على احتساب هدف حمدالله الثاني بعد دخول اللاعب فهد الجميعة لاعب النصر الاحتياطي إلى أرضية الملعب قبل تسجيل الهدف بثوان قليلة، حيث أكد الهلال بأن لاعب النصر الاحتياطي ارتكب مخالفة بدخوله إلى أرضية الملعب بدون إذن من الحكم.

واختلف الخبراء التحكيميون في آرائهم حول مدى صحة الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر في شباك نادي الهلال.

ووفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فالمادة الثالثة تقول إن اللاعب الاحتياطي الذي يدخل إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم ولم يؤثر في هدف تم إحرازه يتم احتساب الهدف وتوجيه البطاقة الصفراء له بعد توقف اللعب.

في هذا الشأن قال الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور: هدف النصر الثاني صحيح لأن اللاعب الاحتياطي لم يؤثر في اللعبة.

وفي سياق منفصل قال الخبير التحكيمي محمد فودة: كان يجب إلغاء هدف النصر الثاني وتوجيه بطاقة صفراء للاعب الذي دخل إلى أرضية الملعب لأنه أثر في اللعبة.

وكشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان عن شرط واحد قد يُعيد مباراة الهلال والنصر مرة أخرى.

وقال سمير عثمان لـ برنامج الدوري مع وليد: إذا اعترف الحكم الإسباني في تقريره أنه ارتكب خطأ بعدم مشاهدته للاعب النصر الاحتياطي وهو يدخل أرضية الملعب لحظة تسجيل حمدالله لهدفه الثاني، هنا ستُعاد المباراة.