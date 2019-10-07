إبر في الفاكهة.. بلاغ يستنفر الشرطة الأسترالية

المواطن - متابعة

تحقق الشرطة الأسترالية في حوادث جديدة عُثر فيها على إبر خياطة داخل ثمار الفاكهة، عقب لجوء سيدة من ملبورن إليها ببلاغ رسمي.

ونشرت المرأة التي لجأت إلى الشرطة، وتدعى كلوي شو على حسابها في فيسبوك، صورة لإبرة خياطة عثرت عليها داخل حبة عنب، كما دعت الجميع إلى الحذر والاحتياط، الأمر الذي وجد صدى واسعًا، حيث تم تبادل هذا المنشور أكثر من 4000 مرة.

يذكر أن الشرطة الأسترالية بدأت تحقيقًا فيدراليًا منذ سبتمبر من العام الماضي، عقب سلسلة من اكتشاف إبر خياطة في الفراولة لدى سبعة منتجين أستراليين على الأقل.

وعُثر في أوقات لاحقة على إبر أيضًا في الموز والتفاح والكمثرى، فيما أعلنت الشرطة الأسترالية في سبتمبر الماضي عن حالات جديدة لاكتشاف إبر في الفراولة.