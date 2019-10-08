إجراء جديد من إنستقرام لمنع الفضوليين من مراقبة معلوماتك

إجراء جديد من إنستقرام لمنع الفضوليين من مراقبة معلوماتك

2019/10/08
الساعة 8:28 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

قررت شركة إنستقرام إخفاء تبويب Following من التطبيق، والذي كان يظهر بيانات ما يقوم به كل من تتابعهم على التطبيق من علامات إعجاب وتعليقات ومتابعة على الشبكة.

وسيحرم ذلك الأمر قطاعاً كبيراً من المستخدمين من ممارسة هوايتهم المفضلة في متابعة الآخرين في صمت.

وأوضح مسؤول إنستقرام أن الشركة اكتشفت أن عدداً كبيراً من المستخدمين لا يعلمون بأمر هذا التبويب وأنه يكشف كافة ما يقومون به لمتابعيهم طوال الوقت، وبالتالي إزالته ستضفي إليهم راحة أكبر وحرية في استخدامه، إلى جانب تأكيده على أن قرار الإخفاء نابع من الرغبة في تبسيط التطبيق.


هل قرأت هذا ؟
  • اختراق جماعي لحسابات إنستقرام
    •
  • كايلي جينر مليارديرة قريبًا.. تعرف سعر الإعلان عبر حسابها في إنستقرام
    •
  • إنستغرام يُضيف القدرة على طرح الأسئلة في القصة‎
    •
  • “انستقرام” يدعم الأجهزة العاملة بنظام ويندوز ١٠.. أخيراً
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم